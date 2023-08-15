Эксклюзив 15 августа 2023, 18:25 «На руках ее голову держал». Потерявший жену житель Махачкалы рассказал о моменте взрыва Потерявший жену житель Махачкалы рассказал о моменте взрыва на АЗС

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Один из пострадавших при взрыве в Махачкале потерял супругу. Женщина получила ранение головы. По словам мужчины, он целый час ждал скорую, когда медики прибыли, жена скончалась. О событиях того вечера он рассказал в беседе с «360».

«Мы в машине ехали, в пробке встали, хотели из машины выйти. Только отвернулись и [произошел взрыв]. Я был с женой. Супруга погибла. Целый час ждал, пока скорая приедет. На руках держал, голову ее держал. Скорая приехала и она умерла», — поделился мужчина.

Пострадавший пока находится в больнице. Он получил травмы преимущественно от осколков. Угрозы для его жизни нет. Детей у пары не было.

Взрыв и пожар в Махачкале произошли вечером 14 августа. Пламя охватило автосервис и стоящую рядом заправку.

Многие проезжавшие мимо люди останавливались и пытались помочь тушить огонь. Не всех из них вышли на связь с родственниками. Близкие продолжают поиски.

Один из местных жителей рассказал «360», что ищет брата. Тот позвонил ему накануне, сказал, что тушит машины и сбросил звонок.

По последним данным, в результате ЧП погибли 35 человек. Вторник, 15 августа, объявили в Дагестане днем траура.