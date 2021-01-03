На рельсы на станции метро Войковская спрыгнул мужчина. Видео

В Сети появилось видео, на которое попал момент, когда полицейские московского метро пытаются поднять на перрон мужчину, разгуливавшего по рельсам. Раскинув руки, он бормотал что-то невнятное, и явно был не рад, когда «брат» в форме помешал ему бесславно закончить жизнь под колесами электропоезда.

Некоторая неадекватность движений и затрудненная речь заставила пользователей «ВКонтакте» предположить, что несостоявшийся самоубийца находится под действием алкоголя или запрещенных веществ. Возможно, он не мог правильно оценивать свои действия.

«Перепел, птица странная», — отметил один из комментаторов. Другие пользователи задались вопросом, как потом жить машинисту, под колеса которого угодить этот мужчина?