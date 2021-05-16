Ураган в Муроме повредил кресты на православных храмах

Обрушившаяся на Муром непогода принесла с собой сильный ветер и град. В результате в городе оказались повалены 50 деревьев и погнулись или сорвались кресты на православных храмах. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии пострадавших от непогоды церквей.

Представитель Владимирской епархии в беседе с изданием «Подъем» заявил, что от природной стихии никто не застрахован, поэтому претензии предъявлять не кому.

«Задавать вопросы строителям о том, что спустя 10 лет во время урагана на купол упало дерево? Ну, как? Это ж не ветка упала», — подчеркнул собеседник.

Он отметил, что по городу повалены не только деревья, но также и баннеры вырвало из бетонных оснований.

Ремонтировать поврежденные храмы епархия намерена за собственный счет. Там отметили, что помощи от властей региона они не ждут.