Ураган в Муроме повредил кресты на православных храмах
Обрушившаяся на Муром непогода принесла с собой сильный ветер и град. В результате в городе оказались повалены 50 деревьев и погнулись или сорвались кресты на православных храмах. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии пострадавших от непогоды церквей.
Представитель Владимирской епархии в беседе с изданием «Подъем» заявил, что от природной стихии никто не застрахован, поэтому претензии предъявлять не кому.
«Задавать вопросы строителям о том, что спустя 10 лет во время урагана на купол упало дерево? Ну, как? Это ж не ветка упала», — подчеркнул собеседник.
Он отметил, что по городу повалены не только деревья, но также и баннеры вырвало из бетонных оснований.
Ремонтировать поврежденные храмы епархия намерена за собственный счет. Там отметили, что помощи от властей региона они не ждут.