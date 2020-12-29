На поиски пропавших рыбаков «Онеги» вылетел Ан-74 со спасателями

«В 03:44 по Москве из Красноярска для проведения поисковых работ вылетел самолет Ан-74», — рассказал собеседник агентства.

Помимо спасателей, на борту самолета находится девять единиц техники.

В день происшествия, 28 декабря, к месту затопления «Онеги» был направлен самолет морской авиации Северного флота Ил-38.

Траулер «Онега» затонул утром 28 декабря в Баренцевом море. На его борту находились 19 человек. Были спасены два члена экипажа: второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска и матрос Руслан Катюхин из Ростовской области. Судьба 17 членов экипажа неизвестна.

По факту крушения рыболовецкого судна заведено уголовное дело, ведется расследование. По предварительной информации, траулер мог опрокинуться в результате вытягивания рыболовного трала и затонуть из-за обледенения.

Для родственников членов экипажа работает горячая линия. Семьям погибшим власти Заполярья пообещали выплатить по миллиону рублей.