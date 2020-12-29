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    29 декабря 2020, 10:37

    На поиски пропавших рыбаков «Онеги» вылетел Ан-74 со спасателями

    Екатерина Шамина

    Из Красноярская утром 29 декабря вылетел патрульный самолет Ан-74 на поиски рыбаков затопленного траулера «Онега». Как сообщил РИА «Новости», на борту находятся около 200 спасателей.
    На поиски пропавших рыбаков «Онеги» вылетел Ан-74 со спасателями

    «В 03:44 по Москве из Красноярска для проведения поисковых работ вылетел самолет Ан-74», — рассказал собеседник агентства.

    Помимо спасателей, на борту самолета находится девять единиц техники.

    В день происшествия, 28 декабря, к месту затопления «Онеги» был направлен самолет морской авиации Северного флота Ил-38.

    Траулер «Онега» затонул утром 28 декабря в Баренцевом море. На его борту находились 19 человек. Были спасены два члена экипажа: второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска и матрос Руслан Катюхин из Ростовской области. Судьба 17 членов экипажа неизвестна.

    По факту крушения рыболовецкого судна заведено уголовное дело, ведется расследование. По предварительной информации, траулер мог опрокинуться в результате вытягивания рыболовного трала и затонуть из-за обледенения.

    Для родственников членов экипажа работает горячая линия. Семьям погибшим власти Заполярья пообещали выплатить по миллиону рублей.