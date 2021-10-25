25 октября 2021, 23:15
Район Сочи остался без света из-за пожара на подстанции. Видео
МЧС: на подстанции рядом с горой Бытха в Сочи произошел пожар
В Сочи произошел пожар на подстанции, расположенной в районе горы Бытха. Из-за ЧП отключилось электричество в одном из районов города. Возгорание уже потушили.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«Подразделения прибыли, потушили возгорание. Энергетики занимаются восстановлением электричества», — подчеркнули в ведомстве.
Пострадавших нет.
По данным Telegram-канала «Сочи № 1», на объездной дороге на северном склоне горы Бытха строители повредили электрический кабель. Из-за этого и начался пожар.