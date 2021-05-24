Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом на подмосковной трассе

Пассажирский автобус столкнулся в с легковым автомобилем в Подмосковье. Один человек погиб, есть пострадавший, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на 13-м километре автодороги А-107. Лоб в лоб врезались Peugeot и автобус Neoplan.

«Встречное столкновение двух транспортных средств. <…> В результате ДТП водитель Peugeot погиб, пассажир получил травму», — уточнили в ведомстве.

В региональном ГУ МВД добавили, что автобус вез рабочих. Всего в Neoplan было 30 человек.

По данным Telegram-канала «112», авария произошла в Дмитровском городском округе. Автобус съехал в кювет.