14 марта 2024, 09:04
На подлете к Белгороду сбили 8 воздушных целей
Гладков: 8 воздушных целей сбили на подлете к Белгороду
На подлете к Белгороду утром 14 марта сбили восемь воздушных целей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель», — уточнил он.
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Помимо этого, есть информация о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Они обратились на линию скорой помощи.
В Белгороде есть повреждение в двух частных домах и на территории одного из учреждений здравоохранения, там пробило кровлю и повреждены пятый и шестой этажи здания. Также пострадал один легковой автомобиль.
«Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается», — заключил Гладков.
Утром губернатор сообщал об объявлении ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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