Происшествия 14 марта 2024, 09:04 На подлете к Белгороду сбили 8 воздушных целей Гладков: 8 воздушных целей сбили на подлете к Белгороду РИА «Новости»

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На подлете к Белгороду утром 14 марта сбили восемь воздушных целей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель», — уточнил он.

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Помимо этого, есть информация о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Они обратились на линию скорой помощи.

В Белгороде есть повреждение в двух частных домах и на территории одного из учреждений здравоохранения, там пробило кровлю и повреждены пятый и шестой этажи здания. Также пострадал один легковой автомобиль.

«Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается», — заключил Гладков.

Утром губернатор сообщал об объявлении ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.