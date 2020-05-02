На плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в Приморье произошло задымление

На плавбазе «Всеволод Сибирцев» на Находкинском судоремонтном заводе произошло задымление. Сейчас спасатели завершили работы по дымоудалению.

На пульт пожарной охраны Находкинского городского округа поступил сигнал о том, что на территории судоремонтного завода, по предварительным данным, в результате сварочных работ произошло возгорание на плавбазе «Всеволод Сибирцев», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Первые пожарные подразделения были на месте происшествия через 10 минут после поступления вызова. Пожарные столкнулись с задымлением в трюме судна.

«В ходе разведки звенья газодымозащитной службы столкнулись с задымлением в трюме судна», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сейчас спасатели завершили работы по дымоудалению на плавбазе.

При этом в материале на сайте краевого главка МЧС указано, что горения не обнаружено. По предварительным данным есть пострадавшие. Количество пострадавших не уточняется.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании-судовладельца, в результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.

«Был взрыв газового баллона в одном из балластных танков при ремонтных работах, один человек погиб, один пострадал», — приводит агентство слова своего собеседника.

«Всеволод Сибирцев» — плавбаза типа «Содружество». Плавучий завод был построен в 1989 году в Финляндии и стал одним из трех судов такого типа. Максимальная длина судна — 179,93 метра, водоизмещение — 32 096 тонн. Группа компаний «Доброфлот» назвала «Всеволод Сибирцев» крупнейшим в мире рыбоперерабатывающим плавучим заводом.