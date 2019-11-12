На парковке в Раменском горели микроавтобусы фотовидеофиксации

Несколько микроавтобусов полностью выгорели в подмосковном Раменском. На них были установлены мобильные комплексы фотовидеофиксации.

Пожар произошел в ночь на вторник, 12 ноября. Полиция уже проводит проверку по данному факту, рассказали «360» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Обстоятельства выясняются», — добавили в ведомстве.

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В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья пояснили, что на территории автопарка в поселке Дружба загорелись микроавтобусы фото- и видеофиксации Мособлтранса.

«Сгоревшие мобильные комплексы фотовидеофиксации принадлежат Московской области. Автомобили, на базе которых находились комплексы, — лизинговой компании», — добавили в региональном министерстве.

Сумму причиненного ущерба предстоит выяснить страховой компании. Все комплексы были застрахованы. В результате случившегося никто не пострадал.

По данным МЧС, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Огонь тушили 25 человек и семь единиц техники.