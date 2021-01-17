Пожар разгорелся на овощебазе в Санкт-Петербурге

Пожар произошел на овощебазы в Калининском районе в северной части Санкт-Петербурга. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

«В 20:07 пожар локализован на площади 400 квадратных метров, ликвидация открытого горения, ранг пожара понижен до № 1», — сказано в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило от очевидца в 18:59. Он сообщил о возгорании по адресу на проспекте Непокоренных, 63 — там расположена Калининская овощебаза. Пожарные присвоили возгоранию ранг № 1-бис. Они выяснили, что огонь охватил двухэтажное здание, в котором раньше располагалась столовая. Пламя распространилось на 400 квадратных метрах второго этажа строения.

По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал. Загоревшееся здание не использовали. Для ликвидации МЧС привлекло девять единиц техники и 41 человека личного состава.