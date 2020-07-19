«На ногу ему больно было наступать». Двухлетний мальчик сбежал от побоев отчима под Дмитровом

Заплаканный двухлетний мальчик пришел к пункту охраны поселка при совхозе «Останкино» Дмитровского городского округа. На вопросы где он живет и где его родители ребенок не ответил.

Как рассказал «360» староста поселка Алексей Житков, он вызвал для малыша врачей, а его фото опубликовал во «ВКонтакте», чтобы непутевые родители откликнулись.

Прибывшие на место медики при осмотре мальчика выяснили, что малыш практически весь в синяках.

«На ногу ему было больно наступать. На попе синяки, на ноге синяки. Родителей задержали, забрали в полицию, а ребенка на скорой помощи увезли», — рассказал Алексей Житков.

Выяснилось, что мальчика избивал 22-летний отчим. Практически каждый день они бил ребенка куда придется.

Как рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного Управления СК Ольга Врадий, после задержания молодой человек признался, что бил малыша из-за личной неприязни. Чем именно ему не понравился двухлетний мальчик - отчим не уточнил.

В ближайшее время следователи предъявят обвинение в рамках расследования уголовного дела по статье «Истязание». Сотрудники ведомства уже опросили некоторых свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которые оценят состояние избитого мальчика.

Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице. Матери мальчика грозит дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».