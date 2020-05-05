На МКАД грузовик врезался в отбойник. Водителя из машины извлекали спасатели

На внешней стороне МКАД в районе 105-го километра, грузовик на полной скорости влетел в отбойник. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, водитель — в тяжелом состоянии.

Удар был такой силы, что мужчину на переднем сидении пришлось извлекать спасателям МЧС. Об этом «360» рассказал один из проезжавших мимо ДТП водителей. «Автомобиль Porter врезался в отбойник, водителя вырезают из автомобиля!», — написал очевидец.

С его слов, на месте происшествия работает бригада скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД. Что стало причиной аварии, выясняется.

29 апреля автомобиль Infiniti на полной скорости влетел в фуру на 85-м километре МКАД, погибли три человека. Видео момента аварии оказалось в распоряжении «360».