СМИ назвали причину пожара в хостеле на Мясницкой

Причиной пожара в хостеле в центре Москвы могла стать неисправная проводка. Один из постояльцев заведения утверждает, что возгорание возникло у входа в здание.

Очевидцы рассказали журналисту ТАСС, что пытались потушить огонь. Сигнализации они не слышали.

В главке МЧС России сообщили, что пожар в хостеле на Мясницкой был ликвидирован в 22:97. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на площади до 500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли и деревянных перекрытий здания старой постройки. До прибытия пожарных было эвакуировано около 40 человек. В здании располагаются хостел, кафе и ресторан.