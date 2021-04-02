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    02 апреля 2021, 00:30

    Адвокат объяснил, почему Эдвард Бил пересел на место пассажира

    Дарья Бунякова

    После аварии блогер Эдвард Бил пересел с водительского сидения на место пассажира. Адвокат Геннадий Удунян объяснил такое действие молодого человека его больной спиной.

    Адвокат объяснил, почему Эдвард Бил пересел на место пассажира

    «У него спина очень сильно болит. А водительское сидение было сломано. У него спина болит в районе поясницы», — заявил Удунян.

    Ранее адвокаты блогера сообщили, что Бил признал, что находился за рулем Audi во время аварии в центре Москвы. При этом они отметили, что молодой человек не нарушал правил дорожного движения, а ДТП спровоцировала порезавшая автомобиль Mitsubishi.

    Пока Эдвард Бил находится в статусе подозреваемого. Правоохранители задержали блогера на двое суток, но обвинение ему еще не предъявили. Сейчас парень сотрудничает со следствием и дает показания. Уголовное дело будет рассматривать Тверской суд. Речь идет о статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

    Сама авария произошла 1 апреля на Новинском бульваре. По предварительным данным, Audi выехала на встречку, где врезалась в четыре автомобиля. В результате ДТП пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.