Адвокат объяснил, почему Эдвард Бил пересел на место пассажира

После аварии блогер Эдвард Бил пересел с водительского сидения на место пассажира. Адвокат Геннадий Удунян объяснил такое действие молодого человека его больной спиной.

«У него спина очень сильно болит. А водительское сидение было сломано. У него спина болит в районе поясницы», — заявил Удунян.

Ранее адвокаты блогера сообщили, что Бил признал, что находился за рулем Audi во время аварии в центре Москвы. При этом они отметили, что молодой человек не нарушал правил дорожного движения, а ДТП спровоцировала порезавшая автомобиль Mitsubishi.

Пока Эдвард Бил находится в статусе подозреваемого. Правоохранители задержали блогера на двое суток, но обвинение ему еще не предъявили. Сейчас парень сотрудничает со следствием и дает показания. Уголовное дело будет рассматривать Тверской суд. Речь идет о статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Сама авария произошла 1 апреля на Новинском бульваре. По предварительным данным, Audi выехала на встречку, где врезалась в четыре автомобиля. В результате ДТП пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.