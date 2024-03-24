Происшествия 24 марта 2024, 03:01 На месте завалов Crocus City Hall начала работать тяжелая техника МЧС: завалы в Crocus City Hall начала разбирать тяжелая техника

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Тяжелую технику пригнали к месту пожара в Crocus City Hall. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«На место пожара в Крокусе прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов», — сообщили в ведомстве.

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Пресс-служба МЧС разместила видео, на котором спецтехника начала работу по разбору конструкций.

Спасатели за день разобрали более 90 кубических метров завалов в сгоревшем после теракта здании. Наравне с сотрудниками МЧС на месте ЧП работали кинологи и робототехнические комплексы.

Министерство ранее опубликовало списки погибших при теракте в концертном зале. В него будут вносить имена тех, личность которых подтвердят судмедэксперты.