Следком завел уголовное дело на капитана севшего на мель теплохода в Татарстане

Следственный комитет России завел уголовное дело на капитана теплохода, севшего на мель в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи завели уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По предварительной информации, утром 29 мая на 1308-м километре Волги прогулочный теплоход «Метеор Восход-51», шедший из Казани в Свияжск, сел на мель.

При резком толчке повреждения получили восемь пассажиров, их осматривают медики.

Правоохранители обнаружили у капитана судна признаки алкогольного опьянения.

Следователи проводят проверку обстоятельств происшествия, после чего примут процессуальное решение.