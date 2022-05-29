29 мая 2022, 16:59
Следком завел уголовное дело на капитана севшего на мель теплохода в Татарстане
СК завел уголовное дело на капитана севшего на мель теплохода в Татарстане
Следственный комитет России завел уголовное дело на капитана теплохода, севшего на мель в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи завели уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По предварительной информации, утром 29 мая на 1308-м километре Волги прогулочный теплоход «Метеор Восход-51», шедший из Казани в Свияжск, сел на мель.
При резком толчке повреждения получили восемь пассажиров, их осматривают медики.
Правоохранители обнаружили у капитана судна признаки алкогольного опьянения.
Следователи проводят проверку обстоятельств происшествия, после чего примут процессуальное решение.