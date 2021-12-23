На людей в Ленобласти начали нападать волки

Охотовед Максим Медведев предупредил, что под Санкт-Петербургом зафиксированы нападения волков на собак. Об этом он рассказал «Невским Новостям».

По словам Медведева, нападение случилось в районе Тосно — волки загрызли домашнюю собаку. Он предупредил местных жителей быть осторожными и рассказал, как вести себя при встрече с волком.

«Я бы не рекомендовал бросаться на них с криками, чтобы напугать. Если идет стая волков, например, там три–четыре, да даже если один, палкой махать не получится. Можно пробовать светошумовые средства, но лучше стоять на месте, если некуда бежать», — сказал эксперт.

Если человек просто находится на улице, где нет никаких укрытий и бежать никуда, то лучше и не двигаться. Можно пробовать агрессию проявлять. Но это на 100% может не сработать.