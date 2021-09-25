Пермского стрелка смогут допросить через несколько дней. Устроивший стрельбу в ПГНИУ пока не может нормально разговаривать из-за трубки во рту. Об этом сообщил Life. Пока парня продолжают лечить, на это уже потратили около двух миллионов рублей.

Стрелок лишь изредка обращается к персоналу с просьбой, что ему дали попить или переложили.

Издание сообщило, что только за прошлые сутки на его лечение потратили почти два миллиона рублей.

Студент, расстрелявший людей в Пермском университете, был ранен при задержании. Его прооперировали и ампутировали часть левой ноги. Накануне он пришел в сознание, его отключили от ИВЛ. Стрелок спрашивал, его его мама и папа. За все эти дни никто из родных не справился о его здоровье. Он также заявил, что не помнит, как напал на вуз. Ранее эксперты рассказали «360», что амнезия не повлияет на его наказание, если по результатам экспертизы выяснится, что в момент нападения он отдавал отчет своим действиям и понимал, какие последствия это повлечет.

Нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет было совершено 20 сентября. Погибли шесть человек. Число пострадавших достигло 47.