Пожар начался в новостройке на улице Нежинская в Москве. В пресс-службе столичного управления МЧС «360» сообщили, что на кровле на площади 20 квадратных метров загорелся утеплитель.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Информация о возгорании поступила 15 ноября, в 10:58, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Кровля загорелась на доме 5Б по улице Нежинская. От строения в небо поднимается густой черный дым.

Речь идет о строящемся доме. Местные жители пишут в соцсетях, что полыхает будущее здание жилого комплекса премиум-класса Spirеs от застройщика Tekta Group.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.