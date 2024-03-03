Происшествия 03 марта 2024, 03:47 На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта РИА «Новости»

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Крымский мост временно перекрыли для автотранспорта. Об этом сообщил официальный Telegram-канал с оперативной ситуацией на мосту.

Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Неделю назад глава ГУР Вооруженных сил Украины Кирилл Буданов пригрозил снова ударить по Крымскому мосту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россию ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться называемым Крымским мостом», — заявил Буданов.

В пятницу, 1 марта, главред RT Маргарита Симонян опубликовала запись переговоров двух высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Позже в Минобороны Германии признали, что разговор мог быть перехвачен. В канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что компетентные органы начали расследование утечки.