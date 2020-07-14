На карантине оказались несколько районов Приморья. Все дело во вспышке африканской чумы
На его границах установили пропускные пункты, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В частном секторе проведут дезинфекцию.
В государственной ветеринарной инспекции Приморского края уточнили, что вспышка заболевания обнаружена в селах Степановка и Марьяновка.
«В районе введен карантин. Сейчас ветеринарные врачи проводят мероприятия по предотвращению заболевания — дезинфекцию хозяйств в частном секторе», — рассказал руководитель инспекции Дмитрий Кузин.
Из-за вирусного заболевания карантин уже действует в Яковлевском районе, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске.
Африканская чума свиней, которой подвержены дикие кабаны, появилась на территории Приморья в июле 2019 года. Прошлым летом в регионе зарегистрировали почти 50 очагов заболевания. Последний из них ликвидировали в апреле 2020-го, после чего карантин по чуме решили снять. С июня ее начали регистрировать снова. Для человека заболевание не опасно.