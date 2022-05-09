Больше 30 человек застряли на канатной дороге в Уфе

Аварийная остановка фуникулера на канатной дороге в Уфе произошла днем 9 мая. На высоте остались 35 человек, в том числе девять детей, сообщила пресс-служба городского управления гражданской защиты.

На место происшествия оперативно выехали спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы, Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС и врачи.

Спасатели провели эвакуацию посетителей канатной дороги, среди них пострадавших нет.

Причиной остановки фуникулера стало повреждение низкочастотного кабеля управления автоматикой на одной из опор.

В настоящее время канатная дорога закрыта на ремонт.