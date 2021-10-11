Задержан мужчина, открывший стрельбу на юго-востоке Москвы

Сотрудники полиции сообщили о задержании мужчины, которого заподозрили в стрельбе на улице. О происшествии сообщили очевидцы. Сейчас подозреваемого везут в отдел для разбирательства.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного МВД. По данным РЕН ТВ, 39-летний мужчина около станции метро Люблино начал стрелять в ходе конфликта с тремя неизвестными. При задержании при нем нашли «травмат» и гладкоствольное ружье 12-го калибра. Сейчас полицейские ищут остальных участников вероятного конфликта.

Утром 20 сентября 19-летний Тимур Бекмансуров убил в Пермском государственном университете (ПГНИУ), шесть человек и ранил еще 43. При задержании он был тяжело ранен. Врачи спасли ему жизнь. Придя в сознание, он отказался от услуг адвоката.