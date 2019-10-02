На Ярославском шоссе автомобиль задавил крокодила

Наезд произошел возле магазина «Лента», пишут пользователи. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как у крокодила раздавлен хвост. О том, каким образом пресмыкающееся оказалось на Подмосковной трассе неизвестно.

Обнаружившая животное Дарья Глазунова рассказала «Ленте.ру», что возможно крокодил мог сбежать из цирка-шапито, который ранее находился в этом районе. По словам девушки, местные жители не покупали билеты на программу, из-за чего шапито пришлось уехать.