На горящей плавбазе «Петр Житников» произошел взрыв
Пожар на плавбазе «Петр Житников» не смогли потушить за трое сутокПодробнее
«Хлопок один произошел, [в месте, где находится] материальный склад, с выбросом дыма в вентиляционное отверстие. Началось возгорание склада… До утра разведка не будет производиться, сектор загерметизирован», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причина хлопка неизвестна. До утра отсек будут охлаждать.
Представитель Росморречфлота также сообщил, что бригада, которая тушит пожар, «начала добираться до сердцевины очагов возгорания» в крабовых цехах. Один из цехов загерметизировали.
Плавучая база «Петр Житников» загорелась у курильского острова Итуруп в понедельник 23 сентября. Большинство из 420 членов экипажа эвакуировали, 63 человека остались тушить возгорание. Судно принадлежит компании «Дальморепродукт».