На горящей плавбазе «Петр Житников» произошел взрыв

На горящей уже неделю плавбазе «Петр Житников» произошел взрыв, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Росморречфлота. Никто не пострадал, ситуацию изучат утром.

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«Хлопок один произошел, [в месте, где находится] материальный склад, с выбросом дыма в вентиляционное отверстие. Началось возгорание склада… До утра разведка не будет производиться, сектор загерметизирован», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причина хлопка неизвестна. До утра отсек будут охлаждать.

Представитель Росморречфлота также сообщил, что бригада, которая тушит пожар, «начала добираться до сердцевины очагов возгорания» в крабовых цехах. Один из цехов загерметизировали.

Плавучая база «Петр Житников» загорелась у курильского острова Итуруп в понедельник 23 сентября. Большинство из 420 членов экипажа эвакуировали, 63 человека остались тушить возгорание. Судно принадлежит компании «Дальморепродукт».