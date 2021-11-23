Пьяный житель Москвы напал на фельдшера скорой

Нетрезвый житель столицы напал на фельдшера скорой помощи. В итоге медик получил сотрясение, перелом и другие травмы.

Мужчина вызвал бригаду скорой помощи вечером 18 ноября. Медики приехали в одну из квартир жилого дома на улице Внешних вод, сообщил телеканал РЕН ТВ. Конфликт начался, когда 33-летний мужчина отказался поехать в больницу.

Во время нападения москвич ударил фельдшера в голову своей головой. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого скелета, а также другие травмы.

Все причины и обстоятельства нападения на медика продолжают выяснять.