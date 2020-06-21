На электростанции в Якутии произошла утечка дизтоплива

На дизельной электростанции, расположенной около села Аргахтах в Якутии вытекло из резервуара около пяти тонн дизельного топлива. По последним данным, общий объем поврежденной емкости составляет 160 тонн.

В региональном управлении МЧС России сообщили, что уже началась перекачка топлива в другие емкости.

«По оперативным данным, в настоящее время проводится перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в другие емкости. Перекачка проводится в соседнюю емкость объемом 160 тонн и две емкости объемом 25 тонн. В готовности находится автоналивник объемом семь тонн», — сообщили в управлении.

В режим готовности приведены энергетики — рабочая группа АО «Сахаэнерго» и бригада ЛАРН ООО «АСФ Сервис промышленной безопасности». Вскоре они направятся в Аргахтах.

После разлив топлива под Норильском аварийные бригады собрали и вывезли более 32 тысяч тонн смеси воды и топлива, 112 тысяч загрязненного грунта.