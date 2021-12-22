Молодого человека из Омска будут судить за нападение на двух таксистов

Жителя Омска, 19-летнего воспитанника адаптивной школы, будут судить за нападение с ножом на двух таксистов. Об этом сообщило издание gorod55.ru.

По версии следствия, молодой человек поругался с девушкой, после чего выпил бутылку водки и вышел на улицу за сигаретами. Там он напал поочередно на двух таксистов с ножом в попытке угнать автомобили, написал сайт kp.ru.

Молодому человеку уже предъявлено обвинение.