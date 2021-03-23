МЧС предупредило о пожарах на Дальнем Востоке

С повышением температуры на Дальнем Востоке, а также в Астраханской и Волгоградской областях стали возникать природные пожары. Прогнозируются они и в ближайшие дни, сообщили на совещании в МЧС.

Рост пожарной опасности на этой неделе ожидается на территории Приморского края, Еврейской автономной области и южной части Хабаровского края, а также на юге и в центре Забайкальского края. Под влиянием антициклона температура там повысится до +10 градусов, оценивают во Всероссийском НИИ гражданской обороны и ЧС

В 33 регионах страны специалисты института прогнозируют высокую вероятность подтопления жилых домов и других сооружений в низинах.

В Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском округах и на юге Сибирского федерального округа весеннее половодье может привести к прорыву дамб на искусственных прудах-накопителях «c последующим подтоплением инфраструктуры близлежащих населенных пунктов».

В МЧС напомнили, что весной 2019 года на юге Красноярского края произошел прорыв дамбы водохранилища на реке Сейба. Поток полностью разрушил поселок рабочих золотодобывающего прииска. Погибли 17 человек, 27 получили травмы.