На борту вспыхнувшего судна оказались 10 россиян
«По информации, полученной от капитана судна, никто из членов экипажа, включая российских граждан, серьезно не пострадал, все моряки были эвакуированы», — рассказал представитель российской дипломатической миссии. Его слова привело РИА «Новости».
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Никому из российских моряков госпитализация не понадобилась. Жизнь экипажа вне опасности.
Отмечается, что в момент взрыва и возгорания на судне не велось никаких разгрузочно-погрузочных работ. Причины пожара предстоит назвать южнокорейским правоохранителям. Местные эксперты приступили к работе на месте происшествия.
Взрыв на борту грузового судна Stolt Groenland произошел около 10:51 по местному времени, в Москве было 04:51 утра субботы. Начался пожар, который перекинулся на пришвартованное по соседству судно, Bow Dalian под сингапурским флагом.