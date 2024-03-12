Важное 12 марта 2024, 13:41 На борту упавшего в Ивановской области Ил-76 было 12 человек Baza: 12 человек было на борту упавшего в Ивановской области Ил-76

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На борту самолета Ил-76, совершившего жесткую посадку в Ивановской области, находились 12 человек. Такие данные опубликовал Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, самолет сейчас находится на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома.

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Борт наполовину разрушен. На месте вспыхнул сильный пожар, уточнил он.

По данным НТВ, во время захода на экстренную посадку у Ил-76 отвалился двигатель. Все обстоятельства ЧП уточняются.

По данным Telegram-канала Shot, самолет совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы, не дотянув около двух километров до Северного аэродрома. Пилот судна увел его в сторону от жилых домов.