На борту упавшего под Иркутском Ан-12 находились 9 человек

На борту грузового самолета Ан-12, потерпевшего крушение около деревни Пивовариха Иркутской области, находились девять человек. Никто из них не выжил. Уже найдены и доставлены на экспертизу останки шести из них.

По данным ТАСС, из девяти человек четверо были гражданами России, трое — Белоруссии и двое — Украины.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании „Гродно“, на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе, пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», — рассказал на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов.

Губернатор области Игорь Кобзев в Instagram сообщил, что помимо членов экипажа на Ан-12 летели двое сопровождавших от авиакомпании «Заполярье».

«Поскольку экипаж международный, в срочном порядке организовали взаимодействие с МИД и Росавиацией. К тому же, завтра в наш регион прилетают представители авиакомпании „Гродно“», — сообщил глава региона. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее представитель МИД Украины подтвердил гибель двух граждан республики под Иркутском. Сейчас ожидаются результаты идентификации останков жертв.