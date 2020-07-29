На Боровском шоссе произошла стрельба

В Новой Москве на Боровском шоссе произошел конфликт между мужчиной и неизвестными. Пострадавший получил в ходе драки телесные повреждения, в него также был произведен выстрел.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили «360», что с места происшествия злоумышленники скрылись, сейчас их разыскивают.

«Инцидент произошел в 20:00 (28 июля — прим.ред.) на съезде с Киевского на Боровское шоссе. Конфликт был на бытовой почве. Мужчине нанесли побои и выстрелили предположительно из травматического оружия», — добавили в пресс-службе.

Злоумышленники скрылись, их разыскивают.