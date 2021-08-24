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    24 августа 2021, 20:26

    Ребенок сломал позвоночник на батуте в Новосибирской области

    Дарья Морозова

    Девятилетняя девочка сломала позвоночник на батуте в спорткомплексе «Армада» в Новосибирской области. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    По данным телеканала «Царьград» в прокуратуре уточнили что, администрация не обеспечила должного наблюдения за безопасностью детей. В дальнейшем возможно возбуждение уголовного дела.

    Девочке поставили диагноз «компрессионный перелом позвонка». Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все детали происшествия.