Ребенок сломал позвоночник на батуте в Новосибирской области

Девятилетняя девочка сломала позвоночник на батуте в спорткомплексе «Армада» в Новосибирской области. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным телеканала «Царьград» в прокуратуре уточнили что, администрация не обеспечила должного наблюдения за безопасностью детей. В дальнейшем возможно возбуждение уголовного дела.

Девочке поставили диагноз «компрессионный перелом позвонка». Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все детали происшествия.