Режим ЧС введен в Еврейской автономной области из-за паводка на Амуре. Видео

В Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим ЧС с региональным уровнем реагирования из-за паводка на реке Амур и подтопления множества участков. Ранее режимы ЧС были объявлены на территории Ленинского и Октябрьского муниципальных районов.

Как сообщило правительство региона, на всех гидропостах уровень воды достиг отметки «опасное явление». Уже подтоплено два жилых дома, 75 приусадебных участков и девять участков дорог.

В некоторых населенных пунктах ЕАО уровень воды поднялся до 562-1666 сантиметров. Начальник Главного управления МЧС России по ЕАО Роман Бойко заявил, что необходимо эвакуировать людей, оказавшихся в зоне подтопления. Уже развернуты пункты временного пребывания на 400 мест, достигнута договоренность с владельцами гостиниц и руководством санатория «Кульдур». Там готовы принять жителей в случае ухудшения паводковой ситуации.

На гидропостах будут организованы замеры каждые два часа. Гидрологи считают, что уровень воды в Амуре будет подниматься до 17 августа. Затем он стабилизируется и через какое-то время вода спадет до безопасных отметок.

Источник фото: правительство ЕАО.

Глава Приамурья Василий Орлов попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу выделить для региона пять плавающих транспортеров. В ЕАО уже работают два подобных плавсредства. Техника себя очень хорошо зарекомендовала.

Орлов также попросил оказать помощь в загрузке военными заказами судостроительного завода имени Октябрьской революции.

«В скором времени будет заслушан доклад о планах по судостроению. С учетом того, что заказы выполняются вовремя, качественно, имеется возможность посмотреть дальнейшую загрузку предприятия. Во всяком случае, до конца года вы получите ответ», — ответил Шойгу.

О подъеме уровня воды в Забайкалье гидрологи предупредили 13 августа.