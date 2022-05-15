Лесной пожар около села на Алтае локализовали

Начавшийся около села Артыбаш Республики Алтай лесной пожар локализовали на площади 10 гектаров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

В ведомстве уточнили, пожар начался в километре от населенного пункта, расположенного рядом с Телецким озером. Сначала пламя охватило два гектара, но после площадь распространения огня выросла в пять раз.

Прибывшие на место спасатели локализовали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.

На месте продолжают работать 159 человек и 13 единиц техники, в том числе вертолет Красноярского авиационного спасательного центра МЧС России. Местные жители, чтобы не допустить перехода огня на дома, начали вырубку просеки.