СМИ: Александр Паль прошел экспертизу на алкоголь и наркотики

Медицинское освидетельствование на употребление алкоголя и наркотиков прошли актеры Александр Паль и Даниил Иванов. Об этом сообщил Life.

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин в медицинских масках идут вдоль некоего учреждения. Просьбу журналиста прокомментировать сообщения СМИ о драке с хоккеистом Кевином Антиповым молодые люди оставили без комментариев и сели в машину.

Life уточнил, что после беседы с дознавателем Паль вместе с другом проходят по делу в качестве свидетелей. Издание подчеркнуло, что они отказались дать показания, воспользовавшись правом не оговаривать себя.

Накануне Московский главк МВД сообщил, что завел уголовное дело после драки в столичном районе Хамовники, где пострадал 25-летний мужчина. Сообщение о нем правоохранителям передали врачи. Сам пострадавший заявил, что получил травмы в ходе драки.

Полиция завела уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сейчас правоохранители устанавливают личности всех участников конфликта.

СМИ сообщили, что в ходе драки в Хамовниках пострадал хоккеист Кевин Антипов. По его словам, одним из напавших на него был актер Александр Паль. Спортсмен пояснил, что шел с дня рождения отца, когда около него остановилась иномарка, из которой выскочили три человека и начали его бить. В приведенном журналистами заявлении Александра Паля сказано, что хоккеист справлял нужду прямо на машину его знакомого. Когда спортсмену сделали замечание, он начал ругаться. В результате все переросло в драку.

Как сообщила «Газета.ru», на стороне Александра Паля в предполагаемом конфликте принимал участие фотограф Дмитрий Черный, который пришел на допрос в полицию.