Эксклюзив 29 августа 2023, 22:41 «На 60% цел». Блогер Евгений Чеботарев упал с высоты, выполняя трюк на машине Блогер Чеботарев после неудачного трюка на машине заявил, что избежал переломов

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Блогер-каскадер Евгений Чеботарев едва не погиб в горах, выполняя очередной трюк. В беседе с «360» он рассказал о своем самочувствии после падения с высоты за рулем «Нивы».

На счету блогера уже 93 удачных трюка. Он планировал перепрыгнуть с крыши одного здания на другое, находясь за рулем «Нивы». Однако все пошло не по плану.

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Судя по видео, которое Чеботарев опубликовал в своем Telegram-канале, машина не набрала нужную скорость и врезалась в кирпичную стену. Затем «Нива» упала между зданиями. Автомобиль, в котором находился Чеботарев, рухнул примерно с высоты четвертого этажа. Блогер выжил.

В беседе с «360» он рассказал, что получил травмы, но без переломов. По его словам, после такого ему нужно было три недели не вставать с кровати. Однако Евгения это не смутило — мужчина уже сел за руль.

«На 60% цел. Обошлось почти без переломов. Я за рулем домой еду. Говорили, 21 день лежать», — сообщил он.

В своем Telegram-канале блогер также рассказал, что едет в больницу. Он признался, что до сих пор не понимает, как вообще выжил.

«Помните! Я сделал все, что мог. <…> Я почти выжил. Еду в больницу. Вы знали, я не остановлюсь», — указал он.

Машина получила серьезные повреждения. Блогер также опубликовал фото, на котором запечатлен момент столкновения машины с вторым зданием. Евгений признался, что «помнит в глазах» эту кирпичную стену.