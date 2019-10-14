Водителя иномарки избили и ограбили на 6 млн рублей в Москве
В Москве около одного из домов на Ленинском проспекте шестеро грабителей напали на водителя иномарки и отобрали у него сумку с крупной суммой денег. Об этом сообщило «Утро.ру».
По данным издания, шестеро злоумышленников на трех машинах преградили дорогу иномарке и силой вытащили водителя из салона. Грабители избили его, обстреляли машину из неустановленного оружия, после чего скрылись, забрав с собой сумку, в которой было шесть миллионов рублей.
Стражи порядка объявили план «Перехват». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.