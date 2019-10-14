Водителя иномарки избили и ограбили на 6 млн рублей в Москве

По данным издания, шестеро злоумышленников на трех машинах преградили дорогу иномарке и силой вытащили водителя из салона. Грабители избили его, обстреляли машину из неустановленного оружия, после чего скрылись, забрав с собой сумку, в которой было шесть миллионов рублей.

Стражи порядка объявили план «Перехват». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.