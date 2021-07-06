«На 300 метров была „рвань“»: летчик назвал возможные причины крушения Ан-26 на Камчатке

Самолет Ан-26 мог потерпеть крушение на Камчатке из-за плохой видимости, отказа авиационной техники или использования несертифицированного навигатора. Об этом «360» рассказал заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

«Были плохие метеоусловия. Начнем с этого, это главное. Все-таки там 600-700 метров — основная облачность 10-балльная была. И на 300 метров „рвань“ была, как мы говорим. Дымка была, видимость три-четыре километра, не более того. Были незначительные очаговые осадочки, что могло повлиять на технологию выхода на привод, и затем экипажу по глиссаде захотелось быстрее и лучше увидеть полосу», — объяснил Попов.

Собеседник добавил, что крушение могло произойти из-за плохой погоды, если не было отказа авиационной техники. Попов не исключил, что авиакатастрофа произошла из-за неправильной работы средств навигации или посадки. Также летчик отметил, что аэродром в поселке Палана очень сложный, особенно в плохих погодных условиях.

Попов уточнил, что пилоты иногда используют во время полетов личные аэронавигаторы, которые не прошли обязательную сертификацию. Этим приборам доверяют, однако они могут подвести.

Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана утром 6 июля. Он пропал с радаров, когда уже приближался к аэропорту назначения. Обломки воздушного судна позже нашли на скале в четырех километрах от Паланы. На борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Спасатели сняли место крушения с вертолета. Сейчас поисковую операцию приостановили из-за темноты. Специалисты продолжат искать обломки Ан-26 и тела погибших утром.