Пьяная мать в Татарстане оставила младенца на 30-градусном морозе. Видео

В Татарстане двое детей получили обморожение из-за того, что мать оставила их в неотапливаемом сарае, когда температура опустилась до минус 30 градусов. Девочка провела в сарае ночь, она выжила, но получила тяжелейшие обморожения.

События произошли 12 января в Алексеевском районе республики. 22-летняя женщина находилась дома с полуторагодовалой дочерью и сыном четырех лет. Она выпивала с сожителем своей матери. В какой-то момент женщина ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой обоих детей, сообщили в региональном управлении СК.

На улице стоял мороз. Старший ребенок замерз, и женщина вернулась с ним в дом. Дочь она почему-то с собой не взяла.

«На утро ее обнаружила пришедшая с работы мать подозреваемой. В настоящее время ребенок с тяжелейшими обморожениями госпитализирован. Старший ребенок также получил обморожения, ему оказана необходимая медицинская помощь, в том числе со стороны психологов», — сказано в сообщении следователей.

Женщину задержали, против нее возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

По словам соседей, молодая мать могла праздновать по нескольку дней в разных компаниях. В этом случае детей она оставляла родственникам.

«Мать оставила в сарае дочь и увела сына в дом, где и уснула. Про девочку она забыла», — рассказали kp.ru в управлении СК республики.

Один из соседей сообщил «360», что подозреваемая воспитывала детей без мужа, но производила впечатление адекватного человека.