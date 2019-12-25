    25 декабря 2019, 22:34

    В Сочи горят леса. Огонь распространился на 20 га

    Анастасия Кукова

    Информация об открытом огне на сопке Варданского хребта и о его распространении из Туапсинского района поступило в краевое МЧС вечером 24 декабря. Огонь распространился на 20 га по лесной подложке по периметру сопки.
    В Сочи горят леса. Огонь распространился на 20 га

    Как сообщила администрация города Сочи, был выставлен караул. Утром на место вылетела авиатехника, были привлечены лесники и сотрудники национального парка. По словам начальника управления МЧС города Сочи Сергея Скрыльникова, по состоянию на 10:30 полоса возгорания составила 800 метров.

    В тушении пожара участвовали 43 единицы техники и 209 человек личного состава различных структур: МЧС, Кубань-СПАС, городской службы спасения, лесничества и сотрудников национального парка. Авиатехника произвела 20 сбросов воды.

    К полудню открытого огня на сопке уже не было. Для оценки ситуации был запущен квадрокоптер. Скорее всего, вечером 25 декабря пожар будет полностью потушен.

    Предварительная причина пожара — человеческий фактор.