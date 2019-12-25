В Сочи горят леса. Огонь распространился на 20 га

Информация об открытом огне на сопке Варданского хребта и о его распространении из Туапсинского района поступило в краевое МЧС вечером 24 декабря. Огонь распространился на 20 га по лесной подложке по периметру сопки.

Как сообщила администрация города Сочи, был выставлен караул. Утром на место вылетела авиатехника, были привлечены лесники и сотрудники национального парка. По словам начальника управления МЧС города Сочи Сергея Скрыльникова, по состоянию на 10:30 полоса возгорания составила 800 метров.

В тушении пожара участвовали 43 единицы техники и 209 человек личного состава различных структур: МЧС, Кубань-СПАС, городской службы спасения, лесничества и сотрудников национального парка. Авиатехника произвела 20 сбросов воды.

К полудню открытого огня на сопке уже не было. Для оценки ситуации был запущен квадрокоптер. Скорее всего, вечером 25 декабря пожар будет полностью потушен.

Предварительная причина пожара — человеческий фактор.