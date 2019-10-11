Мышиная лихорадка шагает по стране: более 30 случаев заболевания зарегистрировали в Оренбургской области

Из 30 случаев заболевания 19 зарегистрировали в самом Оренбурге, остальные — в области. Отмечается, что в числе заболевших — 13-летний мальчик.

Саратовская область оказалась под гнетом опасной лихорадки Подробнее

80% заболевших — мужчины, большинство заразилось, отдыхая на природе либо в быту и во время работ в сельском хозяйстве.

Как сообщили врачи, заражение ГЛПС происходит при вдыхании экскрементов грызунов. Из дыхательных путей вирус быстро попадает в кровь. Выделяемый при этом токсин крайне опасен для почек.

ГЛПС иногда путают с гриппом. Однако ее можно отличить по специфичным проявлениям: сыпи и болях в области почек. При первых же симптомах рекомендуется обратиться к врачу.