  • Мышиная лихорадка шагает по стране: более 30 случаев заболевания зарегистрировали в Оренбургской области

    11 октября 2019, 19:37

    Ирина Нагайникова

    Более 30 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) или, как ее еще называют, мышиной лихорадки выявили за сентябрь в Оренбургской области, сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Ria56.

    Из 30 случаев заболевания 19 зарегистрировали в самом Оренбурге, остальные — в области. Отмечается, что в числе заболевших — 13-летний мальчик.

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    80% заболевших — мужчины, большинство заразилось, отдыхая на природе либо в быту и во время работ в сельском хозяйстве.

    Как сообщили врачи, заражение ГЛПС происходит при вдыхании экскрементов грызунов. Из дыхательных путей вирус быстро попадает в кровь. Выделяемый при этом токсин крайне опасен для почек.

    ГЛПС иногда путают с гриппом. Однако ее можно отличить по специфичным проявлениям: сыпи и болях в области почек. При первых же симптомах рекомендуется обратиться к врачу.