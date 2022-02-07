«Мы виляли по встречной полосе». Пассажир затеял драку с таксистом в Омске прямо на дороге

В центре Омска пассажир такси устроил драку с водителем, в результате чего произошло ДТП. Пострадавший таксист рассказал «360», что произошло.

По словам водителя такси Антона, он, как обычно, получил заказ в «Яндекс.Такси», приехал по адресу. Севший в машину пассажир попросил у него телефон позвонить. Антон дал ему несколько раз позвонить «чисто по-человечески».

После водитель заметил, что пассажир находится в салоне автомобиля с банкой пива.

«Я говорю: „Дружище, в машине нельзя пить, не дай бог прольешь. Либо на улице попей, либо выброси — и поедем спокойно“. Он: „Нет-нет, все будет хорошо“», — рассказал Антон.

После этого пассажир достал пакет и обмотал им банку с пивом.

Во время поездки пассажир также попросил остановиться около магазина. Вернувшись, он стал есть шоколад.

Когда такси продолжило путь, водитель почувствовал резкий запах пива. «Слышу — он сзади матерится. Я поворачиваюсь — а он поставил банку пива между ног положил и пролил», — рассказал таксист.

Водитель потребовал денег на мойку салона, но пассажир сказал, что у него только 200–300 рублей.

«Я говорю: „И как ты собрался ехать? У тебя уже ценник — под 200 рублей, а нам ехать еще 15 километров. Как ты собрался платить за такси?“» — возмутился таксист.

Как выяснило позже, денег у пассажира не оказалось совсем, даже 200–300 рублей.

Антон остановился во дворе и попросил пассажира выйти. Но тот отказался. Тогда водитель решил поехать в таксопарк, чтобы сотрудники сами решали, что делать с пассажиром, который не хочет выходить из машины.

«Мы начинаем ехать к таксопарку, он по пути начинает кричать: „Все, останови, я выйду“. Говорю: „Точно выйдешь? Не поедешь в таксопарк?“ — „Нет“. Я останавливаюсь, он опять сидит. Говорю: „Что ты сидишь? Выходи“. А он говорит: „Давай еще километра два-три проедем, и я там выйду“», — рассказал Антон.

Водитель такси отказался бесплатно катать пассажира и тратить свое время и заявил, что все же повезет его в таксопарк.

Во время движения пассажир с заднего сиденья неожиданно полез вперед, схватился за руль и начал его выкручивать, мешая водителю управлять автомобилем. Между ними завязалась потасовка.

«Нас выкинуло на встречную полосу. Я вижу, что легковушка едет лоб в лоб, он уходит от удара, и я ухожу. И так мы виляли по встречной полосе и врезались в мусоровоз», — поделился воспоминаниями о происшествии пострадавший таксист.

На пару секунд Антон потерял сознание от удара, а когда пришел в себя, понял, что пассажир пытается сбежать. Он перелез на пассажирское сиденье и попытался остановить пассажира.

«Дверь открывается, а я им (очевидцам ДТП, которые находились на дороге, — прим. ред.) говорю: „Мужики, держите его, он убежать хочет“», — рассказал Антон.

После этого вызвали сотрудников ГАИ. По словам таксиста, у пассажира нашли лезвия, использованные шприцы. Вероятно, он находился в состоянии наркотического опьянения, добавил Антон.

В результате ДТП водитель получил ушиб руки, но в больницу пока не обращался. «Думал, заживет. С утра проснулся — рука опухла, кисть», — рассказал таксист. У машины пострадала вся передняя часть — крыло, бампер, фара, колесо.

Кадры с аварией, в которой столкнулись такси и мусоровоз, в Омске появилась накануне в соцсетях. Внимание привлекли дерущиеся прямо на дороге пассажир и водитель такси.