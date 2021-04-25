Жительница Москвы Лея, которая сняла видео в больнице, где медсестры кричали матом на бабушку, рассказала, что в тот день персонал был явно нетрезв и угрожал пожилой женщине, что ее отвезут в морг. Об этом девушка сообщила «360».

Лея рассказала, что вечером в больнице была пьянка. Она не видела, как люди выпивали, но творился какой-то беспредел — пациенты из мужского отделения ходили по женскому.

«Кричали, смеялись, видно было, что весело там всем. Но вот как раз, когда на видео первом я сняла, что к нам ввалилась медсестра нетрезвая. Она начала нам говорить: „Девочки, давайте уже спать потихонечку ложиться“, — все в этом духе. Я сняла это на видео, выложила в Instagram. Потом вышла в коридор и разговорилась с бабушкой из соседней палаты, что ей сегодня тоже не делали инъекции вечерние, как и соседкам по палате», — сказала девушка.

Когда они говорили с бабушкой, вышла медсестра в коридор. Лея отметила, что сотрудница больницы покачивалась, у нее заплетался язык и она явно была пьяна, потому что до этого днем видела ее абсолютно трезвой и нормальной.

«Пьяных людей, мне кажется, видно издалека. Но потом началось самое ужасное. Это было около 00:00. Я услышала крики, вопли из палаты, которая в конце коридора. Испугалась выходить. Из палаты доносились крики бабушки, маты-перематы медсестер. Они очень сильно оскорбляли бабушку, она кричала. Я слышала шлепки, хлопки, может, они ее били, но я не уверена. <…> Они ее оскорбляли, сказали: „Мы тебя сейчас в морг отвезем“», — сообщила Лея.

После этого бабушку прямо на кровати вывезли в коридор и там продолжили оскорблять. Ее накрыли с головой простыней и оставили в коридоре на всю ночь, и она продолжала стонать.

«В 05:30 я проснулась, выглянула в коридор, она еще была там», — сказала девушка.

Лея сообщила, что с ней связались из больницы и сказали, что проводится проверка и всех, кто в тот вечер был на дежурстве, уволят.