«Мы тебя разденем и разорвем»: очевидцы рассказали подробности драки в маршрутке в Мытищах

Несколько дебоширов в маршрутке в Мытищах набросилась на мужчину, который вступился за девушку. Очевидцы рассказали «360», из-за чего завязалась драка и какие угрозы получали остальные пассажиры.

Инцидент произошел в понедельник 12 июля в маршрутном автобусе № 314. Как рассказала пассажирка Елизавета, сначала все было спокойно. В какой-то момент одна из женщин-пассажиров сделала замечание молодому человеку, и с этого момента разгорелся конфликт.

«Женщина, которая сидела впереди меня, сделала замечание — очень вежливо — молодому человеку. Она сказала: „Молодой человек, не могли бы вы убрать свой рюкзак!“ Потому что он бил ее рюкзаком. На что он стал ее оскорблять», — поделилась Елизавета.

Елизавета заметила, что водитель автобуса мог сразу же пресечь скандал и высадить дебошира. Но никакой реакции на его крики не последовало, пока за женщину не вступился один из пассажиров. Он предложил мужчине прекратить оскорбления и слегка его толкнул.

За него сразу же вступились пять или шесть друзей, которые вместе набросились на защитника. Сначала дело ограничивалось только оскорблениями, а потом началась драка. По словам Елизаветы, удар получила и она — просто потому, что оказалась рядом. Компания выбила у нее из рук телефон и стала угрожать Елизавете.

«Мы тебя разденем и разорвем!» Вот какие слова звучали Елизавета очевидица конфликта.

Высадить дерущихся, обратила внимание Елизавета, решил все равно не водитель, а все тот же защитник. Его супруга Екатерина Вячеславовна рассказала, что у мужа всегда было обостренное чувство справедливости.

«Он просто справедливый человек. Всякие люди бывают, и воспитаны мы все по-разному. Если кого-то будут бить, он никогда мимо не пройдет, я не пройду, дочь у меня не пройдет. С детства мы такие: считаем, что это ненормально», — подчеркнула женщина.

Все дебоширы задержаны. Зачинщики драки оказались уроженцами Астраханской области. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».