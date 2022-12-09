Эксклюзив 09 декабря 2022, 11:20 «Мы там не работали». Гендиректор «Дельта-строй» — о крупном пожаре в гипермаркете OBI «Дельта-строй» опровергла причастность к ремонтным работам в загоревшемся гипермаркете OBI РИА «Новости»

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Строительная компания «Дельта-строй» не имеет отношения к возникновению пожара в гипермаркете OBI в Химках, так как не работала на этом объекте. Об этом «360» заявил генеральный директор организации Милош Станишич.

«Мы не имеем к этому отношения. Нас там никогда не было, тем более производства сварочных работ у нас нет», — сказал Станишич.

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Пожар в гипермаркете OBI на территории торгового центра «Мега Химки» произошел утром 9 декабря. Одной из версий возгорания назвали сварочные работы в пристройке рядом со зданием.

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Telegram-канал Baza сообщил, что следователи установили причастность «Дельта-строй» к ремонтным работам в гипермаркете OBI. Правоохранители начали розыск руководства фирмы и установление лиц, которые работали на месте происшествия.

Общая площадь пожара составила порядка 18 тысяч квадратных метров. Пресс-служба МЧС объявила о ликвидации открытой части горения на объекте.

Очевидцы пожара рассказывали, что слышали в пожаре звуки громких хлопков, похожих на взрывы. Также «360» показывали эксклюзивные кадры с места происшествия.