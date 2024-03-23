Эксклюзив 23 марта 2024, 17:50 «Мы разминулись». Очевидица рассказала о спасении от террористов в Crocus City Hall Зрительница из Crocus City Hall: террористы бросили коктейль Молотова

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Боевики подожги концертный зал Crocus City Hall с помощью коктейля Молотова. Очевидица, которая находилась в помещении во время стрельбы, рассказала «360» подробности.

«Мы зашли, и минуты через три стали стрелять. Мы сначала спрятались в туалете, а потом <…> аккуратно через боковые двери выбежали. Там просто именно персонал стал выгонять, говорить, чтобы уходили. О людях никто не переживал. Мы просто за ним побежали. Все так получилось, что мы разминулись со всеми этими преступниками», — поделилась зрительница.

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Она добавила, что ей удалось выйти через боковую дверь здания. Кого-то подстрелили, раненому попытались помочь.

«Опять стали стрелять. И как раз вот коктейль Молотова бросили, подожгли концертный зал, и мы убежали. Мы бежали далеко. <…> Это жутко, и, слава богу, что мы живы. <…> Все очень печально. <…> Очень много злых людей», — рассказала женщина.

По последним официальным данным, число жертв теракта в Crocus City Hall выросло до 133. Президент России Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, исполнительной и организаторов преступления.