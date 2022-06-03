В момент пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве все коридоры и шахты лифтов были задымлены. Об этом «360» сообщил один из сотрудников бизнес-центра на Сетуни, который оказался запертым на шестом этаже.

Он рассказал, что его офис располагался на шестом этаже в торце бизнес-центра. Из-за этого под открытое горение данная часть здания не попала, объяснил он.

«Единственное, что произошло, это задымление лестничных маршей, шахт лифтов и коридоров. Ситуация, что называется, была в этом случае штатной», — отметил он.

В момент возгорания сработала противопожарная система безопасности. Как отметил сотрудник бизнес-центра, его коллегам далеко не сразу стало понятно, что в здании пожар и происходит эвакуация граждан.