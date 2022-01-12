«Мы не работаем в сером поле». Представитель дома престарелых из Пушкино рассказал о пожаре

Сотрудники сгоревшего дома престарелых в Пушкине работают совместно с МЧС, сейчас проводятся экспертизы, в ходе которых станет понятно, что именно послужило причиной возгорания. Об этом «360» рассказала представитель пансионата Екатерина Третьякова.

По словам Екатерины, никто из постояльцев учреждения не пострадал именно благодаря правильной реакции сотрудников пансионата. Всех своевременно эвакуировали и доставили в больницу. Сейчас команда дома престарелых работает совместно с МЧС, пока служба проводит необходимые экспертизы и устанавливает причины возгорания.

«У нас проверки МЧС проходили, Роспотребнадзора. Мы не работаем в сером поле и всегда открыты ко всем проверкам, и сейчас у нас идет плотная работа с сотрудниками МЧС. Проводятся экспертизы, устанавливается, какая была причина возгорания. Обратной связи (результатов — прим. ред.) пока нет, поэтому конкретно ответить на вопрос, что именно стало причиной возгорания, я не могу», — описала ситуацию Третьякова.

Однако деятельностью пансионата довольны не все. Во время проведения интервью с Третьяковой около здания пансионата к нему подошла женщина, которая раскритиковала работу частного дома престарелых. Она указала, что во время прошлых проверок было выявлено множество нарушений, а во время пожара жильцов организации пришлось полуодетыми распределить по частным домам неподалеку.

Пожар в доме престарелых в Пушкино произошел 11 января. Всех постояльцев эвакуировали в больницу, но никто из них не пострадал.